Москва, , 16:11 — REGNUM Директор Русского дома в Дании уверена, что все жалобы, отправляемые на нее руководству, останутся без реакции. Об этом 10 июня сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

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«Ко мне продолжают поступать жалобы на директора Русского дома в Дании Диану Магад. Так, по словам моих респондентов, она «ходит и кричит по РД (Русский дом в Копенгагене — ИА REGNUM), пусть они на меня жалуются, все жалобы придут к тому, кто меня сюда поставил», — заявил эксперт.

По словам политолога, его удивляет, что с человеком, деятельность которого вызывает такое количество жалоб от местных русских и датских симпатизантов России, перезаключили контракт в Россотрудничестве.

Напомним, что ранее Диану Магад обвиняли в срыве работы Русского дома и разрушении связей с датчанами, симпатизирующими России.