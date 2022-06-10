Москва, 10 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Директор Русского дома в Дании уверена, что все жалобы, отправляемые на нее руководству, останутся без реакции. Об этом 10 июня сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политологБогдан Безпалько.

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«Ко мне продолжают поступать жалобы на директора Русского дома в ДанииДиану Магад. Так, по словам моих респондентов, она «ходит и кричит по РД (Русский дом в Копенгагене — ИА REGNUM), пусть они на меня жалуются, все жалобы придут к тому, кто меня сюда поставил», — заявил эксперт.

По словам политолога, его удивляет, что с человеком, деятельность которого вызывает такое количество жалоб от местных русских и датских симпатизантов России, перезаключили контракт в Россотрудничестве.

Напомним, что ранееДиану Магад обвиняли в срыве работы Русского дома и разрушении связей с датчанами, симпатизирующими России.