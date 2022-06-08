Липецк, 8 июня, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 10 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

8 июня выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 803 случая заражения.

За весь период наблюдения 147 тыс. 433 человека выписаны, в том числе 58 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 773 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.