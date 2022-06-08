Москва, 8 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Значительные потери несёт в Донбассе украинская группировка, сообщил 8 июня журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Отмечается, что потери существенны как в технике и вооружении, так и в живой силе. В частности, в ходе освобождения города Святогорска (ДНР) за три дня потери ВСУ составили более трёхсот боевиков.

Также поражены шесть танков, 15 боевых бронемашин, 36 орудий артиллерии и миномётов, четыре установки РСЗО «Град», а также более 20 единиц автомобильной техники.