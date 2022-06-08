Севастополь, 8 июня, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Правительство Севастополя запросило федеральную поддержку на строительство водно-гребной базы «Чайка» в Инкермане и реконструкцию круглогодичного лагеря «Омега», сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсонес Таврический с борта самолета

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев обратился к сенаторам с такой просьбой 8 июня в ходе «Часа субъекта Российской Федерации».

В 2 022 году в Севастополе насчитывается более 50 тыс. школьников, для которых нужно создавать места отдыха. Также Развозжаев заявил, что каждый ребёнок в школьные годы должен побывать в Севастополе. Для школьников из других регионов РФ в Севастополе подготовили специальную туристическую программу, на реализацию которой также нужны федеральные средства.