Белгород, 8 июня, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Первая ночная велоэкскурсия пройдёт в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе правительства региона.

Велосипед

К культурно-образовательному проекту «Ночной Велгород» может присоединится любой желающий. Организаторы расскажут об истории зданий, достопримечательностях и знаковых местах, которые встретятся участникам на маршруте.

Стартует ночная экскурсия 12 июня в 20:00 от «Белгород Арены», финиш состоится на парковке Монастырского леса, где всех ждёт развлекательная программа. Необходима предварительная регистрация.