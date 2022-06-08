Осло, 8 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Норвегии с 1 июля временно закроет генеральное консульство в Мурманске, сообщает 8 июня МИД королевства.

Pixabay.com Норвегия

Отмечается, что генконсульство откроют вновь, «когда позволит ситуация», но закрытие может быть долгосрочным.

«Пространство для работы генерального консульства в Мурманске по обеспечению норвежских интересов с течением времени существенно сократилось. В условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно мы не можем. Поэтому мы временно закрываем генеральное консульство, однако оно откроется вновь, когда это позволит сделать ситуация», — цитирует МИД слова норвежского министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

По её словам, «перспектив улучшения ситуации немного, так что закрытие может оказаться долгосрочным».

При этом указано, что Мурманская область является милитаризированным регионом, что влияет на обстановку и условия деятельности генконсульства.