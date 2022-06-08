Москва, , 17:19 — REGNUM Известный певец Леонид Агутин опроверг информацию о том, что покинул Россию. Об этом сообщило информационное агентство «ТАСС» 8 июня.

Леонид Агутин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету», — заявил музыкант. Агутин также призвал пользователей доверять лишь его официальным аккаунтам в соцсетях.

Ранее в Сети стали обсуждать возможное участие Леонида Агутина в концерте в поддержку Украины. Позднее представитель певца опроверг эту информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Познер и Ургант выступили на публике впервые за долгое время