Москва, 8 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Известный певец Леонид Агутин опроверг информацию о том, что покинул Россию. Об этом сообщило информационное агентство «ТАСС» 8 июня.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Леонид Агутин

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету», — заявил музыкант. Агутин также призвал пользователей доверять лишь его официальным аккаунтам в соцсетях.

Ранее в Сети стали обсуждать возможное участие Леонида Агутина в концерте в поддержку Украины. Позднее представитель певца опроверг эту информацию.