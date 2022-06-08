Нижний Новгород, , 16:51 — REGNUM 12 июня судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» совершит первый рейс по маршруту Нижний Новгород — Юрино (Марий Эл). Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Судно Валдай 45Р telegram-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

В компании «Водолет» отметили, что этот маршрут будет экскурсионно-прогулочным. В стоимость билета, кроме проезда, включена интерактивная встреча в Юрино, посещение Шереметевского замка, экскурсия по усадьба и в храм Архангела Михаила. Стоянка в Юрино продлится около 3,5 часа.

Отъезд из Нижнего Новгорода запланирован на 8:15 мск, возвращение — в 18:15 мск. Путь до Юрино займет около 3 часов 15 минут. Согласно данным сайта компании «Водолет», цена билета по данному маршруту с экскурсиями составит 2,9 тыс. рублей, льготный тариф — 2,61 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня «Валдай» выполнил первую поездку в Марий Эл — до Козьмодемьянска. Также суда на подводных крыльях могут доставить в Юрьевец, Чкаловск, на Бор, в Чебоксары (Чувашия) и Макарьево. Экскурсионные маршруты по воде можно совершить в Городец, Павлово, Балахну, а также к Шуховской башне.