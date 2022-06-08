Ярославль, 8 июня 2022, 16:50 — REGNUM Ярославский градозащитник Ольга Мазанова настаивает на проверке по факту пожара на объекте культурного наследия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения.

Горевший дом
Горевший дом
vk.com/Подслушано в Ярославле

Мазанова отправила письмо в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, предложив разобраться в причина пожара в доме на Салтыкова-Щедрина, 9 в Ярославле. Горел объект культурного наследия «Дом доходный Княжниной — Майорова», относящийся к периоду конца 18 — 19 веков.

По данным областного управления МЧС сообщение о возгорании поступило в 19.02 7 июня. С огнем справились за 4 часа. В доме закопчены стены и потолок на общей площади 260 квадратных метров. Пострадавших нет.

Градозащитник добивается предотвращения дальнейших поджогов объекта культурного наследия.

«Прошу Вас провести проверку по определению причин и виновников пожара, принять меры по понуждению собственника провести работы по консервации здания, чтобы предотвратить доступ внутрь здания посторонних лиц, предотвратить в дальнейшем поджоги здания ОКН», — обращается в департамент охраны объектов культурного наследия Ольга Мазанова.

Горевший «Дом доходный» находится в так называемой буферной зоне ЮНЕСКО, в центральной части Ярославля.