Ярославль, 8 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Ярославский градозащитник Ольга Мазанова настаивает на проверке по факту пожара на объекте культурного наследия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения.

vk.com/Подслушано в Ярославле Горевший дом

Мазанова отправила письмо в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, предложив разобраться в причина пожара в доме на Салтыкова-Щедрина, 9 в Ярославле. Горел объект культурного наследия «Дом доходный Княжниной — Майорова», относящийся к периоду конца 18 — 19 веков.

По данным областного управления МЧС сообщение о возгорании поступило в 19.02 7 июня. С огнем справились за 4 часа. В доме закопчены стены и потолок на общей площади 260 квадратных метров. Пострадавших нет.

Градозащитник добивается предотвращения дальнейших поджогов объекта культурного наследия.

«Прошу Вас провести проверку по определению причин и виновников пожара, принять меры по понуждению собственника провести работы по консервации здания, чтобы предотвратить доступ внутрь здания посторонних лиц, предотвратить в дальнейшем поджоги здания ОКН», — обращается в департамент охраны объектов культурного наследия Ольга Мазанова.

Горевший «Дом доходный» находится в так называемой буферной зоне ЮНЕСКО, в центральной части Ярославля.