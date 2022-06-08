Вашингтон, 8 июня, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Американские компании начали задумываться о сокращении штата и приостановке найма новых сотрудников на фоне исторически высокой инфляции в стране, сообщает 8 июня Reuters.

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На минувшей неделе миллиардер Илон Маск пожаловался на «очень плохое предчувствие» относительно экономики и объявил о планах сократить примерно 10% штата Tesla.

Позднее Маск отверг эти планы и пообещал за 12 месяцев увеличить общее число сотрудников компании. При этом он отметил, что количество уже нанятых работников не сильно изменится.

Некоторые другие крупные американские компании все же объявили об увольнениях или временном отказе принимать новый персонал с целью сокращения расходов. В их число вошли Netflix, Twitter, Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Peloton и Uber.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business заявил, что американскую мечту буквально «пожирает» высокая инфляция, вызывая у жителей страны крайний пессимизм и страх.