Калуга, 8 июня, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Калужские аграрии выполнили план по яровому севу на 85% (112 тыс. га), в том числе по зерновым — на 92% (53 тыс. га). Полностью посеяны зерновые в 11 районах Калужской области. Об этом 8 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

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Плановые показатели по овощам перевыполнены на 13%. Картофель посажен на 1 667 га (96%). Однако пока отстают картофелеводы Износковского, Малоярославецкого, Мещовского, Юновского и Медынского районов. Заготовка кормов началась в Барятинском, Думиничском, Кировском, Мосальском, Перемышльском и Юхновском районах.

«22 июня на базе калужского НИИ сельского хозяйства — филиала «ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха» состоятся первые областные соревнования «Лучший агроном сельскохозяйственного производства 2 022 года». В рамках соревнований предусмотрены семь этапов теоретических и практических испытаний», — отметил Леонид Громов.