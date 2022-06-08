Саратов, 8 июня 2022, 16:51 — REGNUM Саратовская область возьмет шефство над Сватовским районом Луганской народной республики. Об этом 8 июня заявил врио губернатора Роман Бусаргин, добавив, что в ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи.
Делегация из Саратовской области побывала на прошлой неделе в ЛНР. Специалисты оценили состояние инфраструктуры, коммунального хозяйства, включая системы отопления и водоснабжения, школ, детских, садов и поликлиник.
Как уверяют местные жители, неонацисты при отступлении повредили или разрушили множество сооружений.
В Сватовском районе Луганской народной республики в настоящее время проживает 30 тыс. человек.
«Оставаться в стороне нельзя. Мы — единый народ, и никогда не оставим своих близких в беде», — написал врио губернатора Саратовской области в своем телеграм-канале.
ИА REGNUM напоминает, в Саратов 7 июня прибыли 350 человек из Донецкой и Луганской народных республик.
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