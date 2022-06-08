Саратов, 8 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Саратовская область возьмет шефство над Сватовским районом Луганской народной республики. Об этом 8 июня заявил врио губернатора Роман Бусаргин, добавив, что в ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Делегация из Саратовской области побывала на прошлой неделе в ЛНР. Специалисты оценили состояние инфраструктуры, коммунального хозяйства, включая системы отопления и водоснабжения, школ, детских, садов и поликлиник.

Как уверяют местные жители, неонацисты при отступлении повредили или разрушили множество сооружений.

В Сватовском районе Луганской народной республики в настоящее время проживает 30 тыс. человек.

«Оставаться в стороне нельзя. Мы — единый народ, и никогда не оставим своих близких в беде», — написал врио губернатора Саратовской области в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, в Саратов 7 июня прибыли 350 человек из Донецкой и Луганской народных республик.

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