Москва, 8 июня, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы разных фракций в том числе вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия») обратились к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой ввести дорожный кешбэк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

«Чтобы туристический сезон не сорвался, мы предлагаем дорожный кешбэк. Пенсионеры, многодетные семьи и другие социальные категории смогут возместить проезд по платным дорогам полностью, а все остальные — вернуть 20%», — отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Парламентарии обратили внимание на то, что южные аэропорты до сих пор закрыты и в этой связи поездка на машине — отличная идея для семейного путешествия, но за ровные дороги нужно платить. Съездить из Москвы в Сочи и обратно по платным трассам стоит больше 3 тыс. рублей.

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