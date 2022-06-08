Кемерово, , 16:48 — REGNUM В Кемеровской области суд продлил арест бывшему главе регионального управления МЧС России Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву по делу о смертельном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Под стражей они останутся как минимум до 10 сентября, сообщил сайт Vse42.ru.

Демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня» Анна Алябьева © ИА REGNUM

Напомним, им было предъявлено обвинение по статье о халатности. По данным следствия, Мамонтову было известно о большом количестве нарушений в ТРЦ, но он не предпринял даже попыток их устранить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МЧС России считают судебный приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, которые тушили пожар в ТРЦ, необоснованным и незаконным.

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