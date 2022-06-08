Иркутск, , 16:42 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в акватории озера Байкал, сообщили 8 июня в пресс-службе МЧС РФ по Иркутской области.

Пётр Басин. Землетрясение (фрагмент). 1830

Уточняется, что землетрясение зафиксировано в 17 км от посёлка Большое Голоустное в 20:25 (время местное). В Иркутске оно ощущалось как землетрясение магнитудой пять баллов.

Пока не сообщалось о каких-либо разрушениях, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, а также социально-значимые объекты региона функционируют в обычном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: В акватории озера Байкал произошло сильное землетрясение