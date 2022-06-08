Москва, , 22:46 — REGNUM В том, что антикоррупционную структуру в Молдавии возглавит прокурор из США, нет ничего удивительного, руководству страны нужен «варяг». Об этом 8 июня ИА REGNUM заявила политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В том, что антикоррупционную прокуратуру Молдавии возглавит прокурор из США Вероника Драгалин, нет ничего удивительного. Особенно учитывая карьерный бэкграунд президента Молдовы Майи Санду, обладающей румынским гражданством», — заявил эксперт.

По словам политолога, Санду располагает связями не только в американском истеблишменте, но и в румынском.

«Например, у нее сложились весьма теплые отношения с Лаурой Кевеши, бывшим генеральным прокурором Румынии, с 2019 года — главным прокурором ЕС, к рекомендациям которой по части борьбы с коррупцией она прислушивается», — отметила Харитонова.

Если же говорить о политической системе в Молдавии вообще в контексте этого вопроса, очевидно, что руководство республики осознало, что такой орган должен возглавить «варяг», пришлый чиновник, не инкорпорированный в местную систему, никаким образом не связанный с местными политическими и бизнес-кругами, считает политолог.

«В противном случае в местных условиях эффективность этой структуры будет стремиться к нулю» — заключила Харитонова.

Напомним, что антикоррупционную прокуратуру Молдавии возглавит уроженка Молдавии, прокурор из США Вероника Драгалин. В настоящее время она работает прокурором Департамента по борьбе коррупцией США.