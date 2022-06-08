Волгоград, 8 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализированы 35 человек с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением ещё 177 пациентов.

Egov-buryatia.ru Инфекционная койка для госпитализации пациентов с COVID-19

С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус выявили у 222 535 жителей. Справились с заражением 213 908 человек. Скончались от осложнений 6 883 пациента, при этом за последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19 в стационарах и амбулаторно 1 744 жителя.