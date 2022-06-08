Минск, , 22:36 — REGNUM Визит патриарха Кирилла в Белоруссию имеет под собой духовно-стратегический характер. Находясь в условиях санкционного давления, Россия и Белоруссия сегодня как никогда ощущают единство не только государственное, но и духовное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил белорусский историк Александр Церковный.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова© ИА REGNUM

«Что-то похожее белорусский и русский народы переживали в XVII в., когда территория Белоруссии оказалась под сильнейшим давлением Запада во время господства церковной унии. Именно сплоченность, единство Русской церкви и верность архипастырей своему народу смогли помочь пережить в то время нападки западной церкви. Неслучайно президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что святейший приехал «к себе домой, на свою землю», Святейший в своём ответе подтвердил это. Это значит, что в духовном плане между Минском и Москвой нет никаких противоречий, и Белорусский экзархат, который находится в лоне Русской православной церкви, яркое тому подтверждение» Александр Церковный

По мнению эксперта, в ходе встречи патриарх Кирилл и Александр Лукашенко обсуждали мировоззренческие, духовные и политические вызовы, с которыми столкнулись русский и белорусский народы в настоящее время.

Церковный отметил, что духовно-стратегическое значение визита патриарха заключалась также в том, что «Святейший посетил не только нынешнюю столицу нашей страны город Минск, но и древнюю столицу Белоруссии — город Полоцк, откуда собственно и начинает свой исторический путь белорусский этнос, отрадно, что этот визит совпал со 1160-летним юбилеем города».

Как сообщало ИА REGNUM, визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Белоруссию завершился 6 июня, он был приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях и учреждения Полоцкой епархии.