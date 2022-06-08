Вашингтон, 8 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 25 июня посетит Германию для участия в саммите G7, после чего отправится на встречу стран НАТО, которая пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде, сообщают испанские СМИ.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что американский лидер лично подтвердил свое участие в саммите НАТО.

Как передавало ИА REGNUM, в саммите также примут участие Швеция, Финляндия, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.