Москва, 8 июня, 2022, 16:35 — ИА Регнум. С начала 2022 года пассажиропоток в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) демонстрирует тенденцию к росту. Об этом 8 июня сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЕАЭС

Так, в первом квартале 2022 года пассажиропоток в странах ЕАЭС увеличился на 18,5% по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года и составил 117,8 млрд пассажиров.

«Наибольшее количество пассажироперевозок приходится на автомобильный транспорт, но наибольшей популярностью среди населения союза пользуется воздушный транспорт, перевозки на котором увеличились почти на 17%», — сказала Малкина.