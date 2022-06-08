Москва, 8 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с гибелью жителей Ирана на железной дороге выразил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси, сообщает 8 июня пресс-служба Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Также главы государств обсудили ряд важных вопросов, в том числе двусторонних отношений в торгово-экономической области. Коснулись и темы ядерной сделки.

Напомним, 17 человек погибли и 30 пострадали в результате крушения поезда в иранской провинции Южный Хорасан. Пять пострадавших находятся в критическом состоянии.