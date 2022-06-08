Москва, , 23:14 — REGNUM В странах Евросоюза наблюдается тенденция к тому, что часть жителей стран ЕС хочет переехать в Россию на постоянное место жительства. Об этом 8 июня заявила ИА REGNUM публицист Евгения Гринберг.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я давно наблюдаю тенденцию к тому, что всё больше и больше жителей Западной Европы хотят переехать в Россию. Но им это в принципе невозможно, это самая большая проблема. Нужны какие-то специальные программы для переселения в Россию таких людей», — заявила публицист.

Это же подтверждает немецкая журналистка Алина Липп в своём интервью, когда говорит: «Немцам в принципе хочется жить в России, очень многим. Я, например, провела опрос в своём телеграм-канале, и порядка 30 тысяч немцев ответили, что они по-настоящему хотят переехать в Россию. Не просто как «может быть», но «обязательно хочу переехать», — отмечает Гринберг.

«Уже сейчас пора разрабатывать и программы переселения, и программы заселения. Программы инвестиций в строительство жилья, инфраструктуры и, самое главное, производств. Ведь самый главный капитал — люди, они готовы переехать в Россию» — заключила собеседник агентства.

Напомним, что ранее публицист в своей статье подчеркнула важность и возможность заселения мигрантами из стран ЕС ряда российских регионов в Зауралье.