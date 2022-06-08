Пенза, 8 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Организации Пензенской области (без субъектов малого предпринимательства) по итогам первого квартала 2 022 года получили прибыль в размере более 6,5 млрд рублей, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 31,5%. Финансовые результаты пензенских предприятий опубликованы Пензастатом.

Виктор Корецкий. Вот наша прибыль! 1965

Наибольшее влияние на рост прибыли оказали организации, занятые в сферах: растениеводства (за январь–март 2 022 года прибыль составила 2,4 млрд рублей, за январь–март 2 021 года — 1,4 млрд руб.), розничной торговли (1,05 и 0,6 соответственно), по производству пищевых продуктов (1,1 и 0,7 млрд рублей соответственно).

Прибыль организаций сельского хозяйства от итога по области составила 34,8%, обрабатывающих производств — 33,5%, торговли — 18,8%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха — 8,1%.

Наиболее прибыльными из организаций обрабатывающих производств стали предприятия по производству пищевых продуктов (12,7% от итога по области) и по производству бумаги и бумажных изделий (8,0%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за первые четыре месяца 2 022 года, кроме снижения индекса производства одежды по сравнению с январем-апрелем прошлого года, отмечается спад производства компьютеров, электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий, химических веществ и химических продуктов.

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