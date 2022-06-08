Москва, 8 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата в годовом выражении выросла во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 8 июня сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ника Егорова Зарплата

«Её размер составил от 21.000 сомов в Киргизии или порядка 234 долларов, в России до 60.000 рублей или порядка 709 долларов», — сказала Малкина.

По её словам, самые высокие темпы роста заработной платы зафиксированы в Казахстане и Белоруссии.