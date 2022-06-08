Сургутский район, Югра, , 16:29 — REGNUM В Сургутском районе ХМАО разрушена новая дорога. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает СУ СКР по Югре.

Строительство дороги Volgograd.ru

Дорога, построенная в Белом Яру за 480 млн рублей в 2020 году, на сегодня покрылась ямами и колдобинами. Деньги на данный объект были выделены по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Депутаты думы ХМАО инициируют свою проверку по ситуации со строительством инженерных сетей и обвала части автомобильной дороги в поселении Белый Яр Сургутского района. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» окружной парламентарий Виктор Сысун.