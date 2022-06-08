Белград, 8 июня, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович принял приглашение российского коллеги Сергея Лаврова приехать с визитом в Москву. Об этом Селакович заявил в эфире телеканала Pink 8 июня.

Министерство иностранных дел Республики Сербия Никола Селакович

При этом Селакович отметил, что пока не может назвать точную дату своего визита.

Глава сербской дипломатии добавил, что с российской стороной он намерен обсудить «темы, важные для сербско-российских отношений».

«Важно подчеркнуть то, что Сербия выступает за ведение диалога со всеми, особенно с друзьями, так как диалог «лечит» и решает проблемы. А решения мы принимает как самостоятельное государство», — заявил Селакович.

Министр иностранных дел Сербии также прокомментировал скандал вокруг срыва визита министра Лаврова в Сербию. Он напомнил, что в настоящее время Лавров находится с визитом в Турции. По словам Селаковича, нет никаких проблем, когда глава российской дипломатии посещает страну — члена НАТО. «Наверное, тут какие-то другие проблемы возникают, когда речь идет о Сербии», — сказал он.

Напомним, что Сергей Лавров пригласил Николу Селаковича посетить Москву после того, как Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропустить его самолет через их воздушное пространство и сорвали его официальный визит в Сербию, который был запланирован на 6 и 7 июня.