Казань, , 16:24 — REGNUM В детских оздоровительных лагерях Татарии летом отдохнут более 182 тыс. ребят. Об этом 8 июня сообщил первый заместитель министра по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Палаточный лагерь Dan Kamminga

«В этом году в детских оздоровительных лагерях в летний период отдохнут более 182 тыс. детей. На сегодня уже 72 тыс. детей заехали в лагеря различных форм отдыха. 490 детей уже уехали на Черноморское побережье — в Крым и Краснодарский край. Всего на Черном море отдохнут более пяти тысяч детей», — уточнил спикер.

В настоящее время функционируют 1 342 детских оздоровительных лагеря, в том числе пришкольные, загородные стационарные, палаточные, труда и отдыха и четыре лагеря на Черноморском побережье.

По словам Садыкова, численность отдыхающих детей в первой и второй декаде июня увеличивается на 700-1 500 человек. Это связано с открытием летнего сезона.

Из республиканского бюджета в 2 022 году на летнюю оздоровительную кампанию выделено почти 1,7 млрд рублей, это на 88 млн рублей больше, чем в прошлом году, добавил представитель министерства по делам молодежи РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на реконструкцию, строительство и ремонт 26 детских лагерей направили уже 3,3 млрд рублей. Необходимо отремонтировать или построить еще около 70 объектов.

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