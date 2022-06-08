Вашингтон, 8 июня, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм выиграла номинацию, которая дает ей право побороться за переизбрание в ноябре 2022 года, сообщает 8 июня Reuters.

Matt Johnson Кристи Ноэм

Ноэм, которая является верным союзником экс-президента США Дональда Трампа, известна своим критическим отношением к коронавирусным ограничениям. Во время предварительного голосования ей удалось набрать 77% голосов.

Поскольку рейтинг президента США Джо Байден продолжает падать, Республиканская партия надеется получить контроль над палатой представителей во время ноябрьских промежуточных выборов. В случае победы республиканцы смогут помешать повестке Байдена, заблокировав его законодательную программу.

Напомним, что всего 41% американцев одобряют деятельность Байдена на посту президента, согласно опросу общественного мнения Reuters/Ipsos, проведенному 7 июня.