Богородский район, Нижегородская область, 8 июня, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Перед судом предстанет житель Богородского района Нижегородской области, которого обвиняют сразу по пяти статьям УК РФ. Среди них есть «Покушение на убийство». Об этом 8 июня сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

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По версии следствия, обвиняемый 52-летний мужчина «будучи под административным надзором, нарушил предписание суда и покинул территорию района, не предупредив контролирующие органы»,

«1 сентября 2021 года он незаконно проник в жилой дом бывшей сожительницы, украл продукты питания и охотничье ружье. 5 сентября 2021 года обвиняемый незаконно проник в другой дом, где был обнаружен хозяином жилища. Обвиняемый выстрелил в мужчину после чего скрылся с места преступления. В тот же день он незаконно проник в другой дом, где пытался скрыться от правоохранителей», — говорится в сообщении СК.

Обвиняемый заключен под стражу. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище — 2 эпизода), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора), п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража).