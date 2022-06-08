София, , 16:18 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило положение, позволяющее осуществлять регулярные коммунальные платежи с иностранных банковских карт или путем денежных переводов за пределами страны. Об этом 8 июня сообщает БНР.

Банкомат

Согласно официальной информации, в ближайшее время министерство электронного правительства (МИП) Болгарии откроет доступ к единой базе данных жилищно-коммунального сектора, который предусматривает возможность экстренного проведения соответствующей транзакции.

«Ни для кого не секрет, что многие наши соотечественники работают за пределами Болгарии и не имеют возможности вовремя платить по счетам ЖКХ, — констатировал, в частности глава МИП Божидар Боянов. — Отныне этих преград нет».

По словам Боянова, в ближайшее время правительство Болгарии введет дополнительные преференции для указанной категории болгарских граждан, желающих погасить коммунальные долги.

Напомним, в настоящее время общая задолженность жителей Болгарии по услугам ЖКХ превысила $2 млрд.