8 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев возобновит экспорт зерна из портов лишь при условии обеспечения безопасности.

Мирослава Романенко, , 16:21 — REGNUM Киев возобновит экспорт зерна из портов лишь при условии обеспечения безопасности. Об этом 7 июня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

«Если этот вопрос не будет решен, что наша страна будет в безопасности, никакое зерно никому никуда не поедет. Потому что для нас вопрос безопасности — номер один», — приводит слова чиновника «ТСН» (телевизионная служба новостей украинского телеканала «1+1»).

Заявление чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Киев перешел к шантажу. Иные также отметили, что объем украинского зерна не столь велик, чтоб от него зависело, будет ли в мире голод или нет.

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

«Взрастили чудовище, теперь получайте плоды!» — с сарказмом прокомментировала заявление Данилова «Русь Бескрайняя».

«Украинцам выдана предоплата в качестве вооружения. Они не хотят отдавать оплаченное западными странами зерно. Берут пример со старших товарищей. За что боролись, на то и напоролись», — пишет Uljna66.

«Как будто они главные поставщики зерна», — недоумевает Евгения.

«Там того зерна на два дня покушать. Шантажисты…» — отреагировал Tally.

«Вот именно, вывозить нечего, а шуму много», — добавила Любовь Б.

«Типичные повадки… заниматься шантажом. То газопроводом шантажировали, теперь зерном», — отметила Ксюха К.

«Так уже уголь и газ за границу не дают, говорят, зима близко. Жду, когда вспомнят про «Северный поток — 2» недружественные страны», — написала Елена Б.

«Ох, как здорово, когда с наркокомандующих спадают маски!» — с сарказмом отреагировал Andy L.

«Когда слетают маски. Шантаж — удел Украины», — добавила Мила И.

«Сейчас 20 млн тонн спасут весь мир от голода», — не без сарказма написал один из участников обсуждения.

«Их зерно особо ничего не решает. СМИ раздули эту тему, для того чтобы у Украины появился некий аргумент», — комментирует Кеа.

«Украина — страна-террорист…» — не выдержал Евгений П.

«Германия и другие страны правильно делают — наобещали им оружия и ничего не поставляют. Их реально поддерживают только упоротые Польша, Прибалтика и США с Великобританией. Остальные вздохнут с облегчением, когда Украина перестанет существовать», — отметил Иван.

«Я вообще не пойму, о каком вывозе зерна из нищей страны может идти речь? А что будет есть народ Украины? Ведь в этом году посевные площади сокращены в разы, да и неизвестно, будет ли что и кому убирать. Запад думает только о собственном пузе. Им плевать на Украину. Впрочем, как и политическому руководству этой недостраны на собственный народ. Развязали войну с собственным народом, отдали страну на поругание полякам, а теперь ещё хотят, чтобы народ умер с голоду!» — написал Николай.

«Украина хочет получить оружие и бензин на этих кораблях, а отдать зерно», — считает Елена.