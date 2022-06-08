Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Совет Федерации по итогам проведения Дней Ленинградской области, которые состоялись в верхней палате парламента в конце мая, принял постановление с рекомендациями правительству России и федеральным ведомствам о поддержке проектов региона. Об этом сообщил 8 июня губернатор Александр Дрозденко.

Совет Федерации

Ранее ИА REGNUM информировало, что сенаторы поддержали ряд инициатив, которые предложили региональные власти. Речь идет о создании восьми инженерных классов (по четыре в Петербурге и Ленобласти) совместно с «Объединенной судостроительной корпорацией» (ОСК), реализации проекта трамвайного сообщения от Санкт-Петербурга до города Всеволожск Ленобласти (микрорайон Южный) и от Северной столицы до деревни Новосаратовка (Всеволожский район Ленобласти).

Также поддержаны предложения Ленобласти о повышении уровня софинансирования из федерального бюджета по предоставлению имущественного взноса в имущество компании «Фонд развития территорий» для обеспечения восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков. О строительстве на территории Ленобласти идущей из Петербурга Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), моста через реку Свирь, детской больницы с поликлиникой в Сертолово, о переносе электрических сетей ВЛ 220 кВ, 330 кВ и 110 кВ на территории города Мурино Всеволожского района для создания транспортно-пересадочного узла «Девяткино» и многое другое.

Как отмечено в постановлении Совфеда, Ленинградская область является одним из ведущих регионов России с высоким инвестиционным рейтингом, социально ориентированными программами развития и активно развивающимися институтами гражданского общества.

«Это привлекает большое количество жителей из других субъектов страны для постоянного проживания в регионе», — указано в постановлении. Ввиду чего Ленобласти, считают сенаторы, требуется привлечение дополнительных ресурсов, в том числе софинансирование за счет средств федерального бюджета, чтобы обеспечить население жильем, социальной и транспортной инфраструктурой.