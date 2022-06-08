Кострома, 8 июня 2022, 16:39 — REGNUM Роспотребнадзор разрешил купание на одном из четырёх пляжей Костромы. Об этом со ссылкой на главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина сообщает ГТРК «Кострома».
Водные процедуры разрешены на заволжском пляже по улице Широкой. Вода в остальных местах для купания не соответствует нормам из-за большого количества «нечистот», попадающих в Волгу по неорганизованным врезкам в ливневую канализацию.
Официально купальный сезон в Костроме начался 1 июня. Во время предыдущей проверки пляжей специалистов Роспотребнадзора также не устроило пляжное оборудование. Отметим, что проблема с состоянием воды на официальных пляжах областного центра существует на протяжении 13 лет. За этот период официальное разрешение на купание в реках костромичам выдаётся второй раз.
Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор дал ответ по купанию на костромских пляжах