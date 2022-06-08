Кострома, 8 июня, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Роспотребнадзор разрешил купание на одном из четырёх пляжей Костромы. Об этом со ссылкой на главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина сообщает ГТРК «Кострома».

Наталья Диева Пляж летним днём в Костроме

Водные процедуры разрешены на заволжском пляже по улице Широкой. Вода в остальных местах для купания не соответствует нормам из-за большого количества «нечистот», попадающих в Волгу по неорганизованным врезкам в ливневую канализацию.

Официально купальный сезон в Костроме начался 1 июня. Во время предыдущей проверки пляжей специалистов Роспотребнадзора также не устроило пляжное оборудование. Отметим, что проблема с состоянием воды на официальных пляжах областного центра существует на протяжении 13 лет. За этот период официальное разрешение на купание в реках костромичам выдаётся второй раз.