Москва, 8 июня, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Британским властям следует прекратить оказывать военную помощь Киеву, сообщила 8 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Отметив, что Москва считает необходимым, чтобы Лондон пересмотрел свою политику по отношению к Украине, Захарова от лица российского руководства призвала британские власти «отказаться от военной поддержки киевского неонацистского режима».

Также российская сторона призывает Лондон сделать так, чтобы британские подданные отказались от своего участия в «событиях на Украине». Что касается тех британских наёмников, что могли оказаться в плену, соответствующие запросы нужно направить в ДНР и ЛНР.

Вербовка наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, которая ведётся с подачи ряда западных стран, должны быть прекращена как нарушающая международные договорённости, отметила российский дипломат.