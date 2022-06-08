Майкоп, , 16:13 — REGNUM Военнослужащий из Адыгеи Рустам Антропов, принимавший участие в специальной военной операции России на Украине, награжден орденом Мужества посмертно. Награду передал родным военного глава города Майкопа Геннадий Митрофанов. Он выразил благодарность матери погибшего военнослужащего за воспитание достойного сына.

Орден Мужества Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Как стало известно, Рустам Антропов удостоен высокой награды за проявленное мужество в ходе операции по освобождению города Мариуполя. Сержант трагически погиб при выполнении задания по подвозу материальных средств.

О Рустаме Антропове известно, что он уроженец города Майкопа, ему было 36 лет. Окончив в 2002 году школу №15, он поступил в политехнический колледж Майкопского государственного технологического университета. Служил срочную службу, потом проходил службу по контракту.