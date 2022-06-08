Майкоп, 8 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Военнослужащий из Адыгеи Рустам Антропов, принимавший участие в специальной военной операции России на Украине, награжден орденом Мужества посмертно. Награду передал родным военного глава города Майкопа Геннадий Митрофанов. Он выразил благодарность матери погибшего военнослужащего за воспитание достойного сына.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Орден Мужества

Как стало известно, Рустам Антропов удостоен высокой награды за проявленное мужество в ходе операции по освобождению города Мариуполя. Сержант трагически погиб при выполнении задания по подвозу материальных средств.

О Рустаме Антропове известно, что он уроженец города Майкопа, ему было 36 лет. Окончив в 2002 году школу №15, он поступил в политехнический колледж Майкопского государственного технологического университета. Служил срочную службу, потом проходил службу по контракту.