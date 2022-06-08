* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:11 — REGNUM Маулави Абдул Кабир, заместитель премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил, что они готовы координировать свои действия с китайской компанией, чтобы начать работы на медном руднике Айнак.

Коунрадский медный рудник Юрий Иванков

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Как сообщает информационное агентство «Шафакна», об этом он заявил во время встречи с руководством китайской компании МСС в Кабуле.

В заявлении не указывается, когда начнутся работы на большом руднике. Но недавно министерство горнодобывающей промышленности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что подготовительные работы выполнены на 80%.

При этом ряд экономистов и бывших чиновников горнодобывающей отрасли говорят, что спешка с началом добычи не отвечает интересам страны.