Иркутск, , 16:11 — REGNUM В акватории озера Байкал произошло сильное землетрясение, сообщает 8 июня пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.

Землетрясение Zeml.info

Подземные толчки зафиксированы в 15:25 мск.

Эпицентр сейсмической активности был расположен в 17 км от поселка Большое Голоустное.

В населённых пунктах Иркутской области подземные колебания ощущались на уровне 5,0.

По данным единой диспетчерской службы муниципалитетов, жертв и разрушений нет.

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