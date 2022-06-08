Иркутск, 8 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В акватории озера Байкал произошло сильное землетрясение, сообщает 8 июня пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 15:25 мск.

Эпицентр сейсмической активности был расположен в 17 км от поселка Большое Голоустное.

В населённых пунктах Иркутской области подземные колебания ощущались на уровне 5,0.

По данным единой диспетчерской службы муниципалитетов, жертв и разрушений нет.