Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM В день 350-летия со дня рождения Петра I — 9 июня 2022 года — в Санкт-Петербурге состоится целая плеяда мероприятий, призванных подчеркнуть вклад русского царя и первого императора России в историю основанного им города и всей страны.

Медный всадник

Одним из главных событий станет открытие на Марсовом поле исторического проекта «30 картин из жизни Петра Великого». В день рождения Петра I на Марсовом поле откроется масштабный исторический проект «30 картин из жизни Петра Великого». Проект представляет собой реконструкцию экспозиции, которая была создана 150 лет назад по инициативе императора Александра II.

Здесь будет представлено тридцать полотен, на которых изображены основные деяния Петра I в хронологическом порядке. Четырнадцать картин 1872 года, хранящиеся в фондах Государственного Русского музея, будут представлены в цифровом формате. Еще шестнадцать полотен воссозданы выпускникам и преподавателями Санкт-Петербургской Академии художеств.

В павильонах, воссозданных на основании исторических документов, посетители узнают о традиции празднования дней рождения Петра Великого, о петровских реформах, увековечивании памяти императора в городских монументах и и других фактах. С помощью VR-технологий посетители своими глазами увидят Марсово поле в дни юбилейных торжеств 150-летней давности, станут свидетелями гуляний той эпохи. Экспозиция будет открыта круглосуточно и бесплатно с 9 июня по 9 августа 2022 года.

Также 9 июня в Эрмитажном театре откроется XV Международный Петровский конгресс, который соберёт более 70 специалистов по изучению петровской эпохи из разных городов России.

В полдень полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости прозвучит в честь 350-летия основателя Северной столицы. Откроется новая постоянная экспозиция «Петровская Кунсткамера, или Башня знаний», возрождая дух первой кунсткамеры, созданной императором.

На площади Островского состоятся Фестиваль цветов и Фестиваль духовых оркестров. Вечером торжества в честь дня рождения Петра I завершит театрализованная танцевально-концертная программа «Петровский бал в летнюю ночь».

Всего же в 2022 году юбилею в Петербурге посвящено более двухсот мероприятий, среди них — уже состоявшийся День города и предстоящие праздники «Алые паруса» и День ВМФ.

«В рамках Петербургского международного экономического форума значительная часть культурной программы также будет перекликаться с юбилеем основателя нашего города», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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