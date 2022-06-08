Охрид, Северная Македония, , 20:14 — REGNUM Белград готов поставлять Приштине электричество в обмен на бурый уголь. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 8 июня в Охриде во время саммита региональной инициативы Open Balkan.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если не хотите так, можно и за деньги. Для нас это не проблема, мы готовы это обсуждать», — процитировало агентство «Танюг» слова президента Сербии.

Вучич отметил, что Сербия уж запасла 100 000 тонн угля, что обеспечивает пятидневные потребности страны в зимний период.

Напомним, что ранее Александр Вучичи провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого был оговорены условия поставок российского газа в Сербию.