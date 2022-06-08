8 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:09 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили запрос украинской стороны на поставку оружия.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно информации южнокорейских СМИ, второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун встретился 7 июня с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником.

В ходе встречи представитель Украины обратился к правительству Южной Кореи с просьбой предоставить Киеву военную помощь.

Ли До Хун U. S. Department of State

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в посольстве Украины в Сеуле, Сеник подчеркнул, что Сеул предоставляет Киеву гуманитарную помощь. Однако он также предположил, что политика нынешнего правительства изменится.

«Я считаю, что ситуация на Украине важная для нашего общего будущего и для международного порядка в целом, — сказал представитель МИД Украины. — Надеюсь, что Южная Корея будет более активно помогать Украине в финансовом и военном аспекте».

Сеник также выразил уверенность в победе, сообщил о планах восстановления страны и надежде на то, что южнокорейские эксперты и бизнес примут в этом участие.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер правящей южнокорейской партии «Сила народа» Ли Чжун Сок встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.

Ли Чжун Сок People Power Party

Читайте также: Лидер правящей партии Южной Кореи встретился с Зеленским

«Даже если вы ничего не знаете о предметах первой необходимости, то в случае предоставления оружия вас непременно ждет война», — считает eeri***.

«Если не хотите, чтобы над нашим небом не летали самолеты, то вы не можете оказать поддержку оружием», — пишет appl***.

«Пожалуйста, ограничьтесь предоставлением гуманитарной помощи», — просит jsk0***.

«Вы поддерживаете отношения с Россией, поэтому смотрите на сложившуюся ситуацию шире…» — требует infi***.

«А есть какие-то гарантии, что Украина победит?» — интересуется zizo***.

«Отношения с Россией важнее, поэтому не делайте этого», — требует pete***.

«Я уже устал от этой Украины», — пишет dong***.

«И зачем только представитель правящей партии поехал туда?» — недоумевает dio4***.

«Не нужно принимать поспешных решений, так как у нас много экономических связей с Россией. Посмотрим, конечно, что сделает правительство», — настаивает bayr***.

«Собственные интересы превыше всего», — считает jca6***.

«Они явно хотят развязать третью мировую войну. Тем не менее США и Европа продолжают поставлять оружие на Украину. В конечном итоге это её и погубит», — отмечает narm***.

«Если вы это сделаете, то всё будет кончено», — утверждает awan***.

«Я не понимаю, зачем представитель правящей партии отправился на Украину. Чтобы посмеяться? Сфотографироваться со всеми с грустными лицами и пожать руки?» — недоумевает know***.

«Как долго цены на нефть будут расти из-за конфликта?» — интересуется pudo***.

«Категорически против! Это даже звучит безумно», — утверждает heem***.