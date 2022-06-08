Валерий Ходячий, 8 июня 2022, 16:09 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили запрос украинской стороны на поставку оружия.
Согласно информации южнокорейских СМИ, второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун встретился 7 июня с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником.
В ходе встречи представитель Украины обратился к правительству Южной Кореи с просьбой предоставить Киеву военную помощь.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся в посольстве Украины в Сеуле, Сеник подчеркнул, что Сеул предоставляет Киеву гуманитарную помощь. Однако он также предположил, что политика нынешнего правительства изменится.
«Я считаю, что ситуация на Украине важная для нашего общего будущего и для международного порядка в целом, — сказал представитель МИД Украины. — Надеюсь, что Южная Корея будет более активно помогать Украине в финансовом и военном аспекте».
Сеник также выразил уверенность в победе, сообщил о планах восстановления страны и надежде на то, что южнокорейские эксперты и бизнес примут в этом участие.
Как сообщало ИА REGNUM, лидер правящей южнокорейской партии «Сила народа» Ли Чжун Сок встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.
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«Даже если вы ничего не знаете о предметах первой необходимости, то в случае предоставления оружия вас непременно ждет война», — считает eeri***.
«Если не хотите, чтобы над нашим небом не летали самолеты, то вы не можете оказать поддержку оружием», — пишет appl***.
«Пожалуйста, ограничьтесь предоставлением гуманитарной помощи», — просит jsk0***.
«Вы поддерживаете отношения с Россией, поэтому смотрите на сложившуюся ситуацию шире…» — требует infi***.
«А есть какие-то гарантии, что Украина победит?» — интересуется zizo***.
«Отношения с Россией важнее, поэтому не делайте этого», — требует pete***.
«Я уже устал от этой Украины», — пишет dong***.
«И зачем только представитель правящей партии поехал туда?» — недоумевает dio4***.
«Не нужно принимать поспешных решений, так как у нас много экономических связей с Россией. Посмотрим, конечно, что сделает правительство», — настаивает bayr***.
«Собственные интересы превыше всего», — считает jca6***.
«Они явно хотят развязать третью мировую войну. Тем не менее США и Европа продолжают поставлять оружие на Украину. В конечном итоге это её и погубит», — отмечает narm***.
«Если вы это сделаете, то всё будет кончено», — утверждает awan***.
«Я не понимаю, зачем представитель правящей партии отправился на Украину. Чтобы посмеяться? Сфотографироваться со всеми с грустными лицами и пожать руки?» — недоумевает know***.
«Как долго цены на нефть будут расти из-за конфликта?» — интересуется pudo***.
«Категорически против! Это даже звучит безумно», — утверждает heem***.