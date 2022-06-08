Москва, , 16:07 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование порядка расчета полной стоимости потребительского кредита (ПСК), передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предусматривается включение в расчет полной стоимости кредита любых платежей заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц, в том числе по оплате их услуг, предлагаемых заемщику при предоставлении потребительского кредита (займа).

Во избежание недобросовестных практик при расчете стоимости кредита в случаях наличия нескольких процентных ставок по договору потребительского кредита, применяемых в зависимости от решения или варианта поведения заемщика, предусматривается, что кредитор обязан рассчитать по такому договору ПСК исходя из минимальной суммы платежей, возможных к уплате заемщиком в соответствии с договором потребительского кредита (займа), а также ПСК исходя из максимальной суммы платежей, возможных к уплате заемщиком в соответствии с договором потребительского кредита (займа). При этом на момент заключения или изменения договора потребительского кредита (займа) среднее арифметическое этих значений ПСК не должно превышать установленное законом ограничение.

Предусмотрено также дополнительное информирование заемщика об условиях изменения процентной ставки в процентах годовых для каждого варианта поведения заемщика.

Для ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки предусмотрена норма по ограничению сроков необеспеченных потребительских кредитов (займов). Договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключен на срок, превышающий пять лет.

Также законопроектом увеличен «период охлаждения» в отношении предлагаемых кредитором дополнительных услуг.

Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения в законодательство о рекламе.

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