Бишкек, , 16:06 — REGNUM Для самостоятельного начала работ на «Камбаратинской ГЭС — 1» из бюджета Киргизии выделено 1,5 миллиона сомов, — об этом сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.

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По словам главы государства, на исследования, техническо-экономическое обоснование и на другие работы из бюджета выделено 412,8 миллиона сомов.

«Пересмотрев республиканский бюджет, решили выделить еще около 1,5 миллиарда сомов для того, чтобы самостоятельно начать строительные работы на объекте. Выделенные деньги будут потрачены на строительство тоннеля, ведущего к ГЭС, моста через реку Нарын, чтобы объединить два берега, на высоковольтные электрические сети, автодороги и городок, где будут жить рабочие», — цитируют президента СМИ Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в в Джалал-Абадской области Киргизии 8 июня запущено строительство Камбаратинской ГЭС — 1. В церемонии начала строительства участвует президент Садыр Жапаров. По разным данным на ввод в строй первого гидроагрегата уйдет от 4 до 8 лет.