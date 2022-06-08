Москва, 8 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Некоторые страны под прикрытием проведения Россией специальной военной операции на Украине активно подталкивают Молдавию к сближению с Североатлантическим альянсом. Это не может не вызывать беспокойство. Об этом 8 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг Молдавии

«РФ видит, что с начала СВО Молдавию агрессивно толкают на более тесное сотрудничество с НАТО, это вызывает беспокойство», — подчеркнула дипломат.

Она также отметила, что передача вооружений НАТО Молдавии едва ли будет способствовать укреплению безопасности страны.

«Конечно, укрепление собственной безопасности является суверенным правом и внутренним делом любого государства, но вряд ли накачка Молдавии натовским вооружением будет отвечать этим задачам», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, это также не будет «соответствовать постоянному нейтралитету страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика нынешнего главы государства Майи Санду якобы направлена на втягивание страны в вооружённый конфликт. По его словам, «Санду и её внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве».